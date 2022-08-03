بجاية: إحباط محاولة إختطاف طفلة من شاطئ تيشي

تمكنت عناصر الشرطة لأمن دائرة تيشي ببجاية من إحباط محاولة إختطاف فتاة قاصر تبلغ من العمر 4 سنوات. وتوقيف مختطفها البالغ من العمر 29 سنة المنحدر من ولاية المسيلة وتقديمه للعدالة.

تعود وقائع القضية إلى تاريخ 01 أوت 2022 على الساعة السادسة مساءا تقدمت والدة الضحية لمصالح أمن دائرة تيشي. للتبليغ عن إختفاء إبنتها القاصر البالغة من العمر 4 سنوات على مستوى شاطئ البحر بحي بن سعيد تيشي عندما كانت برفقتها بالشاطئ وهي مرتدية ملابس البحر. مباشرة تم تكليف عناصر الشرطة بالبحث عنها في جميع الشواطئ القريبة وصولا إلى مدخل مدينة أوقاس لكن دون جدوى. في نفس الوقت بعض شباب المنطقة قاموا بنشر صور الفتاة القاصر على صفحات الفايسبوك لغرض تسهيل عملية البحث عنها. وفي حدود الساعة العاشرة ليلا تلقت مصالح الشرطة مكالمة هاتفية من أحد المواطنين. مفادها وجود شخص مشبوه برفقة طفلة صغيرة تحمل نفس مواصفات الفتاة المختفية. وذلك على مستوى أحد الجنازات بالمنطقة، فور ذلك تنقلت عناصر الشرطة إلى عين المكان.

أين وجدوا المتصل الذي دلهم عن مكان تواجد ذلك الشخص بمنزل الجنازة وبرفقته طفلة صغيرة مغطاة بسترة رياضية وهي شبه عارية مرتدية ملابس السباحة، المشتبه فيه كان قد صرح لبعض الأشخاص بالجنازة أن الفتاة الصغيرة تعد إبنته وقد تعرضت أغراضه للسرقة على مستوى شاطئ البحر طالبا منهم إحضار ملابس لها. وقد تم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيه عن تهمة إختطاف قاصر .وتم بموجبه تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بجاية الذي أحال الملف على قاضي التحقيق. الذي أمر بإيداعه الحبس المؤقت في إنتظار محاكمته