بجاية: إحباط محاولة إدخال أكثر من 20 ألف حبة إكستازي عبر الميناء 

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية بجاية من إحباط نشاط شبكة إجرامية دولية منظمة عابرة للوطن. مختصة في الاتجار بالمخدرات الصلبة. وتوقيف 6 أشخاص من عناصرها، مع ضبط أكثر من 20 ألف قرص مهلوس من نوع “إكستازي”.

حيثيات القضية تعود لمعلومات مفادها وجود كمية معتبرة من المخدرات الصلبة. بصدد إدخالها إلى أرض الوطن عبـر رحلة بحرية من فرنسا إلى ميناء بجاية.

وباشر محققو فرقة مكافحة الاتجار غيـر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لأمن ولاية بجاية، بالتنسيق مع مصالح الجمارك وفرقة شرطة الحدود البحرية بميناء بجاية، تحرياتهم التي مكنت من تحديد هوية المسافر ونوع مركبته،

وبعد تفتيشها وإخضاعها للفحص بواسطة جهاز سكانير المشترك شرطة/جمارك، تم ضبط 10 آلاف و790 قرصاً مهلوساً من نوع “إكستازي”. كانت مخبّأة بإحكام داخل المركبة ومموّهة داخل علب خاصة بمساحيق غسيل الملابس.

ومكّنت التحقيقات في قضية الحال تحت إشراف النيابة المختصة، من توقيف خمسة 5 أشخاص آخرين بكل من ولايات (الجزائر العاصمة ،البليدة وتيبازة). ينشطون ضمن الشبكة الإجرامية المنظمة ذاتها. مع ضبط كمية معتبـرة أخرى من مخدر الإكستازي مقدرة بـ 9300 قرص مهلوس.

بالإضافة إلى مبلغ مالي من العملة الوطنية يقدر بـ 1مليار و 343 مليون سنتيم. ومبالغ مالية معتبـرة من مختلف العملات الأجنبية.

أفضت العملية أيضاً إلى ضبط واسترجاع ثلاثة مركبات. فيما تم تحديد هوية ثمانية من أفراد هذه الشبكة الإجرامية الدولية، أغلبهم موجودون خارج الوطن.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بجاية، عن جنايات استيراد مخدرات ومؤثرات عقلية. حيازة وشراء قصد البيع وتخزين وتوزيع وتسليم ونقل المخدرات والمؤثرات العقلية من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الوطنية.