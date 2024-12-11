بجاية: إحباط محاولة “الحرقة” لـ 09 أشخاص بسوق الإثنين

تمكنت كل من شرطة تيشي وفرقة مكافحة تهريب المهاجرين والإتجار بالأشخاص التابعين لأمن ولاية بجاية. بالتنسيق مع الفرقة البحرية لحراس السواحل لبجاية من إحباط هجرة غير شرعية لـ 09 أشخاص.

كما تم تفكيك شبكة إجرامية مختصة في تنظيم رحلات للهجرة غير الشرعية عبر البحر. و توقيف 12 شخص ينحدرون من ولايات بجاية، جيجل، الجزائر العاصمة وعنابة.

العملية جاءت بناء على معلومات مفادها وجود أشخاص بصدد التحضير للهجرة بطريقة غير شرعية عبر البحر. حيث توّجت التحريات والأبحاث الميدانية التي باشرها محققو المصالح ذاتها. من إحباط محاولة للهجرة غير الشرعية عبر البحر بواسطة قارب مجهز بمحرك وتوقيف 09 أشخاص. كانوا بصدد الإبحار السري إنطلاقا من شاطئ البحر لوطة بسوق الإثنين ولاية بجاية.

المشتبه فيهم بعدما دفعوا مبالغ مالية متفاوتة أقلها 35 مليون سنتيم، غادروا الشاطئ في ساعة متأخرة من الليل على متن قارب مزوّد بمحرك ونتيجة عطب أصاب المحرك حال دون مواصلتهم الرحلة. تم توقيفهم في عرض البحر من طرف الفرقة البحرية لحراس السواحل لبجاية.

كما أسفرت هذه العملية عن توقيف 09 أشخاص، حجز قارب خاص بالنزهة والصيد مجهز بمحرك قوة 40 حصان، 06 براميل معبأة بمادة البنزين بسعة إجمالية 140 لتر.

التحريات الميدانية التي باشرتها مصالح الضبطية القضائية مكنت من تفكيك عناصر الشبكة وتوقيف مدبري ومنظمي عملية الهجرة. وهم 03 أشخاص واحد ينحدر من بلدية سوق الإثنين ببجاية وإثنين من بلدية زيامة منصورية.

وقد تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم لأجل قضية تهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية بحرا في إطار جماعة إجرامية منظمة. مقابل الحصول على منفعة مالية، تعريض حياة و سلامة المهاجرين للخطر، الشروع في مغادرة التراب الوطني دون مراعاة القواعد. بالإضافة كذلك إلى الأنظمة والاجراءات التي تشترطها التشريعات للدخول و الخروج من الإقليم الوطني.

كما تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، أين صدر في حق الثلاثة من مدبري ومنظمي الرحلة أمر إيداع لإثنين منهما ورقابة قضائية لآخر. فيما إستفاد باقي المشتبه فيهم من إفراج مؤقت.