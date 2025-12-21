بجاية: إحباط محاولة “حرقة” لعائلة كاملة

تمكنت فرقة مكافحة تهريب المهاجرين والإتجار بالأشخاص التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية بجاية. بالتنسيق مع الفرقة البحرية لحراس السواحل لبجاية من إحباط هجرة غير شرعية عبر البحر لعائلة تتكون من زوجين وطفليهما.

العملية جاءت بعد ورود معلومات إلى مصالح الشرطة المختصة فرقة مكافحة تهريب المهاجرين والإتجار بالأشخاص. مفادها عزم وتحضير مجموعة من الأشخاص للإبحار السري وبعد التنسيق الأمني بين المصالح المختصة تم تنفيذ عملية مشتركة إلى السواحل الغربية للولاية. أين تم تمشيط جميع الشواطئ وفي حدود الساعة العاشرة والنصف ليلا تم رصد عائلة متكونة من 04 أفراد بالقرب من قارب بمحرك به صفائح بنزين.

وبعد عملية التدخل تبين أنهم بصدد الشروع في محاولة الإبحار السري، ليتم توقيف العائلة التي تتكون من زوجين رجل وإمرأة وطفليهما البالغين من العمر 03 و 05 سنوات.

خلال العملية تم حجز قارب مثبت به محرك، مجموعة من المعدات والملابس خاصة بالسلامة على متن السفينة 08 براميل معبأة بمادة البنزين بسعة إجمالية 220 لتر. كما تم حجز شاحنة من نوع كيا تم العثور عليها بمكان تحضير عملية الإبحار السري. وإستعمالها من طرف المشتبه فيهم في نقل القارب والعائلة من مسكنهم إلى الشاطئ.

و قد تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم لأجل قضية مغادرة الإقليم الوطني. عبر منافذ أو أماكن غير مراكز الحدود، وتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.

