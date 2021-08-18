بجاية: إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ 16 شخصا بينهم فتاة

– أحبط عناصر الدرك الوطني للفرقة الإقليمية للقصر ببجاية محاولة هجرة غير شرعية لمجموعة من الأشخاص وعددهم، 16 فردا بينهم فتاة تتراوح أعمارهم بين 21 سنة الى 55 سنة.

محاولو الحرقة أوقفوا ملتبسين بمحاولة الهجرة غير الشرعية الى الضفة الأخرى عبر المنفذ اابحري لبني كسيلة على متن ثلاثة قوارب ومحركين. حيت تم حجز عشرة دلاء بسعة ثلاثون لترا في كل صفيحة.

كما تم حجز مبالغ مالية بالعملة الصعبة و ثلاث سيارة بوثائقها وبعض الأغراض المستعملة في مغامرات الهجرة غير الشرعية. جاء إحباط هذه المحاولة بناء على معلومات مفادها رغبة مجموعة من الشباب الهجرة غير الشرعية عبر المنفذ المذكور. ليتم إعداد خطة أمنية خلصت بإلقاء القبض على هؤلاء الحراقة.