بجاية: إحباط محاولة هجرة 12 شخصا بينهم 3 فتيات من شاطئ تيغرمت

تمكنت عناصر فرقة البحث و التدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بجاية بالتنسيق مع الدرك الوطني و حراس السواحل. من إحباط عملية هجرة غير شرعية تورط فيها 12 شابا من بينهم 03 فتيات.

تفاصيل العملية جاءت على إثر استغلال عناصر الفرقة لمعلومات مفادها تحضير بعض الأشخاص لعملية هجرة غير شرعية عن طريق البحر، انطلاقا من الشواطئ الغربية لمدينة بجاية.

كما تم على إثرها بالتنسيق مع الدرك الوطني و حراس السواحل وضع تشكيل أمني على الشريط الساحلي الغربي. و بعد عملية المراقبة، تم مشاهدة توافد أشخاص حاملين حقائب ظهرية إلى أحد المداخل الترابية المؤدية إلى شاطئ تيغرمت. ليتم تطويق المكان و مراقبة المجموعة التي كانت في إنتظار صاحب القارب و بحدود الساعة الرابعة صباحا تمت معاينة وصول القارب الذي كانوا بصدد الإبحار به. وعليه تمت المداهمة و توقيف المشتبه فيهم .

و قد تم إنجاز ملف جزائي ضدهم لأجل قضية تهريب المهاجرين ضمن شبكة إجرامية منظمة. بالإضافة كذلك إلى تدبير الخروج مقابل منفعة مالية و الشروع في مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية عبر منفذ غير قانوني. و تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.

أين تم إصدار أمر إيداع ضد مشتبهين إثنين لأجل جناية تهريب المهاجرين. في حين وضع آخر تحت نظام المراقبة القضائية. أما الباقي فقد استفادوا من الإفراج.

