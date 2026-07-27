بجاية.. إحصاء أضرار الحرائق بلغ مراحله النهائية

ترأس والي ولاية بجاية، كمال الدين كربوش، اليوم الإثنين، اجتماع اللجنة الولائية المكلفة بإحصاء وجرد وتقييم الخسائر الناجمة عن حرائق الغابات.

وحسب بيان لمصالح الولاية، حضر الإجتماع، الأمين العام للولاية، ورئيس الديوان، وأعضاء اللجنة، ورؤساء الدوائر والمدراء التنفيذيين المعنيين.

وخُصص الاجتماع لمتابعة عمل اللجنة الولائية التقنية وضبط مخطط عملها. حيث تم الشروع في عمليات الإحصاء الميداني وتقييم مختلف الأضرار والخسائر الناجمة عن الحرائق الأخيرة على مستوى البلديات المتضررة.

وتشمل عملية إحصاء وتقييم الأضرار مختلف الخسائر المسجلة، لاسيما تلك المتعلقة بالمحاصيل الزراعية، والأضرار التي لحقت بالمنازل والأثاث، إلى جانب مختلف الممتلكات المتضررة. وذلك بهدف تمكين المواطنين المتضررين من الاستفادة من التعويضات وفقًا للإجراءات المعمول بها.

وخلال الاجتماع، أكد الوالي على ضرورة مواصلة العمل الميداني بكل دقة، وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين. من أجل إعداد حصيلة شاملة وموضوعية للخسائر المسجلة. بما يسمح باتخاذ الإجراءات المناسبة للتكفل بالمناطق المتضررة ومرافقة المواطنين المتضررين في أقرب الآجال.

كما استمع الوالي إلى عروض رؤساء الدوائر، الذين أكدوا أن عمليات الإحصاء الميداني على مستوى المناطق المتضررة بلغت مراحلها النهائية. تمهيدًا لاستكمال الحصيلة الإجمالية للخسائر ورفعها وفقًا للإجراءات المعمول بها.