بجاية.. إحصاء 1700 عطلة مرضية منذ بداية شهر جانفي

إستقبلت مصالح الضمان الإجتماعي، بولاية بجاية ازيد من 1700 عطلة مرضية منذ بداية شهر جانفي من السنة الجارية 2022.

والتي تقدم بها موظفون ومستخدمون بالكثير من المؤسسات العمومية و الخاصة.

ويعود سبب تراكم طلبات العطل المرضية الى إرتفاع إصابات بجائحة كورونا.

وكما سلف ذكره، طالبوا العطلة المرضية هم عمال يشتغلون بمختلف المؤسسات والإدارات بينها مؤسسة ميناء بجاية.

لتسجل هذه الأخيرة قرابة 50 حالة مرضية احيل أصحابها على عطلة مرضية .

كما تشكل المؤسسات الإقتصادية التابعة للمستثمرين الخواص رقما هاما في حصيلة طلبات العطل المرضية.

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