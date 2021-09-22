بجاية: إختفاء شيخ عمره 86 سنة من بوخليفة

تعلن عائلة بوراي عن إختفاء أحد أقاربها المدعو “لوصيف” بوراي البالغ من العمر 86 سنة خرج من بيته العائلي بمنطقة PK 10 ببلدية بوخليفة الى وجهة غير مجهولة.

وحسب عائلته التي أفادت بخبر فقدان هذا الشيخ الذي يعاني من الزهايمر و لحد الأن لم يظهر عنه أي خبر منذ يوم أمس 21 سبتمبر 2021.

عائلته تترجى من كل من شخص شاهد أو عثر هذا العجوز أو لديه معلومات عنه الاتصال على الرقم التالي: 0669033491 ، أو الاتصال بأقرب مركز شرطة أو درك.