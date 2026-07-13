بجاية.. إخماد حريق أتلف محاصيل زراعية في دراع القايد

تدخلت الوحدة الثانوية:للحماية المدنية بخراطة في ولاية بجاية ظهر اليوم الاثنين لإخماد حريق حشائش محاصيل زراعية و أشجار مثمرة.

الحريق وقع بالمكان المسمى قرية درادرة بلدية ذراع القايد دائرة خراطة.

وتم تدعيم المصالح ذاتها بالمركز المتقدم برج ميرة الرتل المتنقل لمكافحة حرائق الغابات لولاية الجلفة.

وتمكنت من السيطرة على الحريق ومنع انتشاره عبر المجمعات السكانية المجاورة و تمكن رجال الإطفاء، من إخماد الحريق كليا بتسخير الوسائل البشرية و شاحنات الاطفاءحريق.