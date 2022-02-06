بجاية: إخماد حريق بالمستشفى الجامعي خليل عمران وتحويل المرضى

تدخل عناصر الحماية المدنية لإخماد حريق شب ظهر اليوم الأحد بمصلحة طب الأعصاب. والخاصة بالكوفيد بالمستشفى الجامعي خليل عمران لعاصمة الولاية بجاية.

وحسبما أكده مصدر طبي بالمستشفى “للنهار”، فقد تم التحكم في ألسنة الحريق الذي أتلف المصلحة بالكامل. كما أن الحريق لم يخلّف خسائر في الأرواح البشرية سواء المرضى أو عمال المستشفى. فيما تم محاصرة الحريق و التحكم فيه مع نقل المرضى الى مصلحة اخرى مؤقتا.

وأضافت ذات المصادر التي أوردت الخبر “للنهار”، أن أسباب نشوب هذا الحريق غير معروفة لحد الأن. بالإضافة كذلك إلى أنه تم فتح تحقيق معمق من طرف الجهات الأمنية المختصة لمعرفة أسباب نشوب الحريق.

طالع أيضا

بجاية: الدرك يوقف 3 لصوص سرقوا منزلا واحرقوه ببني كسيلة