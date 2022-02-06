بجاية: إخماد حريق بالمستشفى الجامعي خليل عمران وتحويل المرضى
تدخل عناصر الحماية المدنية لإخماد حريق شب ظهر اليوم الأحد بمصلحة طب الأعصاب. والخاصة بالكوفيد بالمستشفى الجامعي خليل عمران لعاصمة الولاية بجاية.
وحسبما أكده مصدر طبي بالمستشفى “للنهار”، فقد تم التحكم في ألسنة الحريق الذي أتلف المصلحة بالكامل. كما أن الحريق لم يخلّف خسائر في الأرواح البشرية سواء المرضى أو عمال المستشفى. فيما تم محاصرة الحريق و التحكم فيه مع نقل المرضى الى مصلحة اخرى مؤقتا.
وأضافت ذات المصادر التي أوردت الخبر “للنهار”، أن أسباب نشوب هذا الحريق غير معروفة لحد الأن. بالإضافة كذلك إلى أنه تم فتح تحقيق معمق من طرف الجهات الأمنية المختصة لمعرفة أسباب نشوب الحريق.
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بجاية: الدرك يوقف 3 لصوص سرقوا منزلا واحرقوه ببني كسيلة
تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، من توقيف عصابة متكونة من 03 أشخاص من أجل جناية تكوين جمعية أشرار قصد الإعداد لجناية السرقة طالت أحد منازل بلدية بني كسيلة، وبث الرعب في وسط المواطنين.
أين قامت مجموعة أشرار بالسطو على المنزل الكائن ببلدية بني كسيلة وسرقة محتوياته، وبث الرعب في وسطه مع القيام بحرق المنزل، بعد تنفيذ العملية قصد طمس أثار الجريمة، بناءً على ذلك تم تكثيف تحريات بالفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببني كسيلة، أين تم الوصول الفاعلين ويتعلق الأمر بـ 03 أشخاص ينحدرون من ولاية بجاية، تم مباشرة توقيفهم وإسترجاع المسروقات؛ بعد إستيفاء جميع الإجراءات القانونية تم إنجاز ملف في القضية وتقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية.