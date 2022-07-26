بجاية.. إخماد حريق بوزوقلة بدراع القايد بإستعمال طائرة الإطفاء

تم دقائق قليلة بعد نشوب حريق كبير بمنطقة غابية ببوزوقلة ببلدية دراع القايد شرق ولاية. تم إخماده والسيطرة عليه بالكامل بإستخدام طائرة الهيلكوبتر المتخصصة في إخماد الحريق.

ومساعدة فرق الحماية المدنية، وإلى جانب هبة المواطنين، ولولا سرعة التدخل لإطفاء هذا الحريق لكانت الخسائر كبيرة حيث تم تسجيل إتلاف أشجار الزيتون.وبعض المحاصيل الزراعية بالبساتين.

هذا وشهدت قبل أيام قليلة منطقة ايث سعادة بنفس الناحية، حريق مهول خلف خسائر معتبرة بمحاصيل الفلاحين متلفا ما لا يقل عن 35 هكتارا من الشعير بمنطقة أزغار في حريق ثالث عاشته بلدية ذراع القايد منذ بداية موسم الصيف.