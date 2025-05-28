بجاية.. إخماد حريق شالهين دون تسجيل خسائر بشرية

تمكنت مصالح الحماية المدنية، من إخماد حريق شب داخل بناء جاهز بقاعدة الحياة لورشة بناء بالمدينة الجديدة لالة فاطمة نسومر ببجاية.

وأوضحت ذات المصالح، أنها تدخلت على الساعة 07سا 10د، من أجل إخماد حريق شب داخل بناء جاهز (شاليهات). بقاعدة الحياة لورشة بناء بالمدينة الجديدة لالة فاطمة نسومر، ببلدية ودائرة بجاية.

واشار المصدر نفسه، أنه تم إخماد الحريق و منع انتشاره إلى باقي الورشة دون تسجيل أي خسائر بشرية.

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