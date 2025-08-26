بجاية.. إخماد حريق غابة إخرازن ببوخليفة في تيشي

تمكنت مصالح الحماية المدنية من إخماد حريق غابة إخرازن، بلدية بوخليفة، دائرة تيشي، ومنع انتشاره إلى المجمعات السكنية المجاور ببجاية.

وحسب بيانٍ للمصالح ذاتها، فإنه تم إخماد حريق غابة إخرازن، ولا تزال عملية التبريد والحراسة متواصلة.

وتم تسخير لهذه العملية 86 عونًا بمختلف الرتب، 15 شاحنة تدخل بمختلف الأحجام، والرتل المتنقل لمكافحة حرائق الغابات لولاية بجاية.

كما تم تسخير المفرزة الجهوية لمكافحة حرائق الغابات لولاية سطيف، 3 طائرات إخماد AT802 ، طائرة الإخماد BE200 التابعة للجيش الوطني الشعبي.