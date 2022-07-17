بجاية: إخماد حريق مهول نشب بغابة إغيل لقرون بأدكار

‏‎تمكن أعوان الحماية المدنية متمثلا في الرتل المتحرك المثبت بناحية أدكار رفقة عناصر محافظة الغابات وإلى غاية ساعات فجر اليوم من إخماد حريق مهول نشب في ساعات الليلة الماضية بغابة إغيل قرون بإقليم بلدية أدكار.

حيث ساهمت جهود مختلف الأجهزة المتدخلة من عناصر الدرك الوطني و الحماية المدنية و أعوانةالغابات التي تدخلت في إخماد الحريق إلى جانب الهبة الواسعة لمواطنين في تقديم يد العون. حال دون تقدم و إنتشار ألسنة النيران و إبعاد الخطر عن الأحياء السكنية القريبة من مكان الحريق. مما أدى إلى تجنب تسجيل أية خسائر بشرية.

هذا و تم تشكيل حراس متطوعين لتفادي عودة نشوب حرائق أخرى. حيث تم فرض حراسة مشددة بمحيط مواقع الغابات. هذا و سجلت ولاية بجاية يوم أمس السبت إندلاع 11 حريقا بمختلف مناطق غابات الولاية. أين تم إخمادها جميعا مع تسجيل خسائر بالثروة الغابية.