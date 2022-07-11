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أخبار الجزائر

بجاية: إرتفاع حصيلة وفيات حادث مرور اليوم الثاني للعيد الى 3 قتلى

بقلم رابح. ص
بجاية: إرتفاع حصيلة وفيات حادث مرور اليوم الثاني للعيد الى 3 قتلى
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إرتفعت حصيلة حادث إصطدام بين ثلاث مركبات بالطريق الوطني رقم 26 في بجاية الى 3 قتلى بعد وفاة الطفلة ياسمين التي كانت من بين المصابين في الحادث المميت قبل أن تلفظ أنفاسها بالمستشفى و تلتحلق بوالديها الأم و الأب المتوفيان في عين المكان.

هذا و لايزال طفلين أخرين من نفس العائلة بالمستشفى يتلقيان العلاح اللازم.

كما وقع  الحادث خلال  اليوم الثاني  من عيد الأضحى  بابادو بالطريق الوطني، رقم 26 بين بلديتي القصر، و سيدي عيش، بإقليم بلدية فناية إلماثن في طريق عودة العائلة من معايدة أحد اقربائهم ببلدية درقينة.

و تتكون العائلة من 5 أفراد رجل، وزوجته وثلاثة أطفال حيث توفي الوالدين مع واحد من أبنائهم الثلاث. كانوا جميعا على متن سيارة شوفرولي، صبارك تعرضت لحادث إصطدام بين ثلاث مركبات.

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