بجاية: إرتفاع حصيلة وفيات حادث مرور اليوم الثاني للعيد الى 3 قتلى
بقلم رابح. ص
إرتفعت حصيلة حادث إصطدام بين ثلاث مركبات بالطريق الوطني رقم 26 في بجاية الى 3 قتلى بعد وفاة الطفلة ياسمين التي كانت من بين المصابين في الحادث المميت قبل أن تلفظ أنفاسها بالمستشفى و تلتحلق بوالديها الأم و الأب المتوفيان في عين المكان.
هذا و لايزال طفلين أخرين من نفس العائلة بالمستشفى يتلقيان العلاح اللازم.
كما وقع الحادث خلال اليوم الثاني من عيد الأضحى بابادو بالطريق الوطني، رقم 26 بين بلديتي القصر، و سيدي عيش، بإقليم بلدية فناية إلماثن في طريق عودة العائلة من معايدة أحد اقربائهم ببلدية درقينة.
و تتكون العائلة من 5 أفراد رجل، وزوجته وثلاثة أطفال حيث توفي الوالدين مع واحد من أبنائهم الثلاث. كانوا جميعا على متن سيارة شوفرولي، صبارك تعرضت لحادث إصطدام بين ثلاث مركبات.
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