بجاية: إستئناف الأنشطة البيداغوجية بجامعة عبد الرحمان ميرة.

أمرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بإستئناف الأنشطة البيداغوجية بمختلف الجامعات إعتبارا من الأحد البادم الموافق لـ 30 جانفي 2022 بعد توقف لمدة عشرة أيام لمنع تفشي جائحة كورونا بالوسط الجامعي.

وبهذا ستستأنف الدراسة حضوريا بجامعة عبد الرحمان ميرة بعد تعليق مؤقت و إحترازي للدراسة الحضورية بسبب إنتشار وباء كورونا كما هو الشأن بالكثير من جامعات الجمهورية.

على أن يتم إتخاذ إجراءات تنظيمية خاصة لفائدة الطلبة المصابين بفيروس كورونا من تكفل بيداغوجي خاص مثلما شدد عليه بيان صادر من الوزارة الوصية لاسيما إعادة الإمتحانات للطلبةو غيرها من الإجراءات لتفادي أي تأثير، سلبي على الطلبة في ضوء هذا الظرف الوبائي.

حيث، شدد بيان الوزارة على الحرص عاى الإلتزام بتطبيق صارم للبروتوكول الصحي الوقائي من الجائحة.