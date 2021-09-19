بجاية: إستئناف توزيع مياه الشرب بعد تتمة أشغال صيانة الأنابيب من سد تيشيحاف

سيتم في الساعات القليلة القادمة من اليوم الأحد عملية تعبئة خزانات المياه بعد إستئناف عملية ضخ المياه الموجهة للإستهلاك إنطلاقا من سد تيشيحاف ببلدية بوحمزة تليها عمليات التوزيع التدريجي للمياه لإعادة تموين سكان 25 بلدية بإقليم ولاية بجاية.

وهذا بعد إستكمال أشغال الصيانة و الترميم على مستوى أربع (4) تسريبات رئيسية على شبكة القنوات الناقلة للمياه. أعمال الترميم و الصيانة التي تقوم بها مؤسسة الجزائرية للمياه على مستوى انابيب الإنتاج قطر 1800 مم و أنبوب النقل 1000 مم من الحاجز المائي تيشيحاف.