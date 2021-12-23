بجاية: إستحداث 2600 منصب شغل مع إستغلال منجم الزنك والرصاص بأميزور

يرتقب إستحداث أزيد من 2600 منصب شغل منها 600 منصب مباشر مع البدء في إستغلال منجم الزنك و الرصاص الكائن بأميزور في ولاية بجاية.

المشروع الضخم الذي سيمكن من إستقطاب اليد العاملة المحلية. مع منح الأولوية لشباب المنطقة. بالمناسبة إلتقى والي ولاية بجاية كمال الدين كربوش مع المكلفة بالمشروع التي قدمت للوالي عرضا مفصلا عن المشروع. مع توقعات استغلال هذا المنجم سينعش قطاع الصناعة في ولاية بجاية.

الوالي شدد على ضرورة احترام و الالتزام بحماية البيئة مع الإنطلاق في إستغلال هذا المشروع الإستثماري الهام. مطمئنا المواطنين أن المشروع واعد