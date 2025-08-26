بجاية: إستخدام طائرات مدنية وعسكرية لإخماد حريق إخرازن ببوخليفة

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية تيشي بولاية بجاية مدعومة بالوحدة الرئيسية و الرتل المتنقل. من أجل إخماد حريق غابة في المكان المسمى إخرازن بلدية بوخليفة دائرة تيشي.

عملية الإخماد متواصلة و قد سخّرت مصالح الحماية المدنية لولاية بجاية وسائل بشرية تتكون من 86 عونا بمختلف الرتب الى جانب الوسائل المادية 15 شاحنات بمختلف الأحجام. و شاحنات تزويد المياه، سيارتين اتصال. سيارة إسعاف. حافلة و 06 طائرات من نوع AT802 تابعة للحماية المدنية. و طائرة من نوع BE200 تابعة للجيش الوطني الشعبي.

وبدعم من المفرزة الجهوية لمكافحة حرائق الغابات لولاية سطيف.تمّ تنصيب مركز قيادة عملي للتنسبق بين مختلف التدخلات العملية متواصلة تحت قيادة مدير تنظيم وتنسيق العمليات بالمديرية العامة للحماية المدنية.

