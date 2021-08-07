بجاية: إستلام 4 محطات توليد الأكسيجين.. والشروع في تركيبها بالمستشفيات

وصلت في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت إلى ولاية بجاية، شاحنة تنقل 4 محطات توليد الأكسيجين قادمة من تركيا. على متن طائرة حطت ليلة أمس بمطار العاصمة.

و قد شرع في تركيب هذه المحطات عبر مستشفيات: سيدي عيش، خراطة، أميزور والمستشفى الجامعي خليل عمران. حيث أن نصف مبلغ إقتناء هذه المولدات تمويلها كان على عاتق الولاية والنصف الأخر من المبلغ تم جمعه عن طريق بعض المحسنين بالولاية