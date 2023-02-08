قناة النهار بجاية : إسلام طفل يعاني من شلل حركي بحاجة للعلاج بالخارج بقلم قناة النهار نشر في 08 فيفري 2023 - 10:16 شارك غرِّد أرسل 37 0 بجاية : إسلام طفل يعاني من شلل حركي بحاجة للعلاج بالخارج إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/qKASH اقرأ أيضا أحوال الطقس / أمطار غزيرة وثلوج على هذه المناطق قناة النهار 07 فيفري صريح جدا: أجواء إستثنائية يعيشها سكان ولاية بشار بعد تساقط الثلوج قناة النهار 27 جانفي الوزير الأول: سيتم تدشين البنك الوطني للجينات خلال السداسي الأول لسنة 2023 قناة النهار 19 جانفي "بوقرة :"مباراة الكوت ديفوار ستكون من أحسن المباريات في الدورة..من سيفوز سيرشح للفوز باللقب قناة النهار 26 جانفي الثلوج تغطي قرية القلة تيجت دائرة جعافرة ببرج بوعريريج قناة النهار 22 جانفي بعد تداول فيديو يوثق تعريض حياة الركاب للخطر بالدويرة.. الدرك الوطني يوقف المتهمين قناة النهار 01 فيفري الحماية المدنية بالأغواط: وفاة 5 أفراد من عائلة واحدة بسبب الإختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون قناة النهار 05 فيفري رئيس الجمهورية يشرف على لقاء الحكومة مع الولاة قناة النهار 19 جانفي رئيس الجمهورية : المبادلات التجارية بين الجزائر وإيطاليا حققت في مدة قصيرة نتائج معتبرة قناة النهار 23 جانفي لجنة برلمانية لمعاينة الطريق الوطني رقم 6 للوقوف على آخر التطورات ببرج باجي مختار قناة النهار 23 جانفي