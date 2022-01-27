بجاية: إصابة 17 طفلا من بينهم مواليد جدد بفيروس كورونا

سجلت مصالح الصحة للمستشفى الجامعي خليل عمران بولاية بجاية، إرتفاعا في عدد الإصابات بمتحور فيروس كورونا وسط فئة الأطفال.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فقد سجلت ذات المصالح إصابة 17 طفلا بفيروس كورونا. من بينهم 7 مواليد جدد يخضعون جميعا الى العلاج المناسب بمصلحة الكوفيد بالمركز الإستشفائي للطفولة و الأمومة “ثارقة أوزمور” بعاصمة الولاية.

كما أحصت ذات المصالح الصحية إصابة 10 نساء حوامل بفيروس كورونا. والجدير بالذكر، أن منحى الإصابات بالكوفيد سجل في أيام هذا الأسبوع عدم الإستقرار في الأرقام. حيث تختلف عدد الإصابات من مستشفى لأخر ويبقى المستشفى الجامعي هو الذي يتواجد به العدد الأكبر من المصابين بجائحة كورونا.

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حصيلة مخيفة.. وفاة رضيع وإصابة 11 ٱخرين بفيروس كورونا خلال يومين ببجاية

توفي صبي حديث الولادة متأثرا بفيروس كورونا بعد يوم واحد من ولادته بعيادة التوليد ثارقة أوزمور بولاية بجاية. وذكر مصدر طبي حصري “للنهار أون لاين“، أن عدد الأطفال المصابين بالكوفيد أغلبهم حديثي الولادة. وإنخفظ اليوم الى 11 رضيعا بعدما كان في اليومين الأخرين 13 طفلا. كما يخضع الرضع حاليا للعلاج المكثف بمركز الأمونة والطفولة لثارقة. كما يتواجد بالمستشفى 5 نساء حوامل مصابات بجائحة كوفيد 19. بجاية: وفاة طبيبة ثانية بفيروس كورونا خلال يوم واحد لازال فيروس كورونا يخطف أرواح الجيش الأبيض، حيث لقيت طبيبة حتفها بعد مكوثها في الإنعاش لعدة أيام بسبب اصابتها بفيروس كورونا.

وتوفيت الليلة الماضية تحت تأثير فيروس كورونا الطبيبة “صبرينة ككوش” عن عمر ناهز 37 سنة. وهي طبيبة عامة بمستشفى خراطة بولاية بجاية. بعد أيام قضتها في مصلحة الإنعاش تصارع الفيروس.

كما توفيت قبلها في الصباح طبيبة مقيمة بمستشفى خليل عمران تخصص جراحة الأعصاب متأثرة بإصابتها بالكوفيد 19. وهي تبلغ من العمر 33 سنة.

كما تم تشييع جنازة الراحلة في جو مهيب بساحة المستشفى بعد إقامة عليها صلاة الجنازة.