بجاية.. إصابة 9 تلاميذ في انقلاب حافلة مدرسية بخراطة

أصيب 9 أطفال في حادث مرور وقع ساء اليوم الأربعاء على مستوى منطقة عفرة التابعة لبلدية خراطة ولاية بجاية.

وحسب بيان للحماية المدنية، تدخلت على الساعة 16:07 إثر حادث انحراف حافلة للنقل المدرسي في المكان المسمى متوسطة عفرة.

الحادث أسفر عن إصابة 9 أطفال بجروح خفيفة، تتراوح أعمارهم بين 12 و14 سنة، تم إسعافهم ونقلهم إلى مستشفى خراطة.

وفور ذلك، تنقل والي بجاية كمال الدين كربوش، إلى مستشفى خراطة للاطمئنان على الحالة الصحية للتلاميذ ومتابعة ظروف التكفل بهم.