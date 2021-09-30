بجاية: إطلاق أول عملية نموذجيّة للفرز الانتقائي النفايات المنزلية بدرقينة

نشر نشطاء في جمعيتين تنشطان ببلدية درقينة شرق ولاية بجاية أول عملية تشاركية نموذجية للفرز الانتقائي للنفايات المنزلية بحي سعدان ببلدية درقينة بوضع حاويات بلاستيكية من الحجم الصغير على مستوى شوارع الحي السكني في إطار مشروع “المساهمة في الحفاظ على التنوع البيولوجي.

وتحسيس المواطنين حول ضرورة فرز النفايات المنزلية واحترام قواعد النظافة العمومية.

كما يتم إسترجاع النفايات (زجاج – بلاستيك – ورق ) من طرف مؤسسة محلية متخصصة.