بجاية.. إعادة فتح مسجد ابن خلدون المغلق منذ 1853

أعيد في الأيام الأولى من شهر رمضان الفضيل بولاية بجاية، فتح مسجد ابن خلدون الذي تولى فيه العلامة حامل اسمه منصب الإمام و الفقيه سنة 1365، بعد أن كان مغلقا منذ استيلاء القوات الفرنسية على المنطقة سنة 1853 خلال فترة الاستعمار الفرنسي للجزائر.

ويعد فتح هذا المسجد حدثا كبيرا بالنسبة لسكان المنطقة الذين سيتمكنون من أداء صلاتهم في مسجد أسطوري. ضارب في التاريخ، يستذكرون من خلاله الماضي المشع دينيا وثقافيا وعلميا لمدينة بجاية وضواحيها. لاسيما في العصور الوسطى عندما كانت هذه الولاية مسرحا لتطور فكري عالمي من الدرجة الأولى.

وبالإضافة إلى ابن خلدون، الذي يعتبره الكثيرون أبو علم الاجتماع وأستاذ فلسفة التاريخ. والذي قدم أيضا أعمالا كبيرة في الرياضيات، كان المسجد يؤوي ويجمع عددا لا يحصى من العلماء البارزين.

ومن بين هؤلاء عالم الرياضيات الإيطالي ليوناردو فيبوناتشي (1170-1250) الذي أدخل بعد إقامته الدراسية في بجاية، الأرقام العربية أولا في بيزا (إيطاليا) ثم في جميع أنحاء العالم الغربي، وعالم الاجتماع الإسباني ريموند لول، وسيدي بومدين وأحمد بن إدريس، والوغليسي، وغيرهم الكثير من المشاهير الذين تركوا بصماتهم على هذا العصر الذي تميز بإنجازاته العلمية والفكرية.

و يحتل مسجد ابن خلدون، الذي يقع في قلب القصبة، مكانا بارزا إذ كان يلعب بطبيعة الحال دورا روحيا لكنه كان أيضا حلقة فكرية ومكانا للنقاش بين العلماء الذين كانوا يجتمعون فيه لأنه كان يوفر لهم جوا مريحا وهادئا ومناخا يشجع الإبداع و الإلهام.

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