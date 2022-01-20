بجاية: إكتشاف مذبح سري وحجز 5 قناطير من لحم الدجاج

تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، من حجز 564 كلغ من اللّحوم البيضاء “دجاج مذبوح“. وتم العثور على هذه المحجوزات، بمذبح سري ببلدية بوخليفة بولاية بجاية.

كما تمت هذه العملية، إثر معلومات واردة إلى أفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية. مفادها وجود مذبح سري ببلدية بوخليفة ولاية بجاية.

وبعد إستيفاء جميع الإجراءات تم مداهمة المستودع وحجز كمية من الدجاج المذبوح قدر بـ 564 كلغ. مع توقيف صاحب المستودع البالغ من العمر 36 سنة، والذي ينحدر من ولاية بجاية.

كما تم رفع ضد المشتبه فيه، جنحة والمتمثلة في ممارسة نشاط تجاري قار دون التسجيل في السجل التجاري. والذبح غير الشرعي في مذبح غير معتمد من طرف المصالح الولائية للبيطرة.

بالإضافة إلى عرض لوحوم للبيع دون دمغ، وعدم إحترام شروط النظافة الصحية.

كما تم إنجاز ملف في القضية وإرساله إلى الجهات القضائية المختصة مع إتلاف السلع المحجوزة.

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