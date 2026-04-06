بجاية: إكتشاف ورشة سرية لصناعة الأسلحة النارية والذخيرة وبيعها بأقبو

تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الحضري قندوزة التابعة لأمن دائرة أقبو بولاية بجاية من الإطاحة بجماعة أشرار تتكون من ثلاثة أشخاص. مختصة في المتاجرة بالأسلحة والذخيرة.

تفاصيل العملية جاءت بعد إستغلال معلومات واردة إلى مصالح الشرطة حول وجود شخص مقيم ببلدية أقبو يتحذ من مسكنه العائلي ورشة سرية لصناعة الأسلحة و الذخيرة قصد المتاجرة. الفرقة المحققة وبعد تكثيف الأبحاث والتحريات تمكنت من تحديد هوية المشتبه فيه ومكان إقامته. بالتنسيق مع النيابة المختصة تم تفتيش منزل المشتبه فيه، أين تم ضبط وحجز سلاح ناري (بندقية صيد ) كمية من الخراطيش الفارغة والمعبئة من مختلف العيارات. بالإضافة كذلك إلى كمية معتبرة من البارود و مادة الساشم، و وسائل تستعمل في صناعة الأسلحة، مبلغ مالي بالعملة الجزائرية من عائدات المتاجرة.

كما مكنت التحريات الميدانية المنجزة من إكتشاف ورشة سرية يستعملها المشتبه فيه لصناعة الأسلحة. أين تم ضبط وحجز بداخلها على سلاح ناري “مسدس فردي”، وكذا مجموعة من الخراطيش وعيارات نارية فارغة كانت داخل علبة مخبأة بإحكام وسط الخشب.

ومواصلة للتحقيق وبعد تكثيف الأبحاث والتحريات تم توقيف مشتبه فيهما آخرين متورطين في القضية. وبتفتيش مسكنهما تم ضبط وحجز سلاحين ناريين يتمثلان في سلاح فردي يدوي تقليدي الصنع. ومسدس يدوي، حجز مجموعة كبيرة من المقذوفات من مادة الرصاص و ذخائر حية وخراطيش من مختلف العيارات. مجموعة من أجزاء أسلحة نارية، كمية معتبرة من البارود ومادة الساشم. بالإضافة كذلك الى مجموعة أجهزة و معدات لتعبئة الخراطيش، منظار ميداني و ألبسة عسكرية و أسلحة بيضاء مختلفة. وقد تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم.

وتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، أين صدر في حق مشتبه فيهما أمر ايداع، في حين صدر في حق المشتبه فيه الثالث إجراء الرقابة القضائية.

