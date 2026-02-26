بجاية: إكتشاف ورشة سرية لصناعة الشمة وحجز أكثر من 20 قنطار بخراطة

تمكنت عناصر الشرطة التابعة لأمن دائرة خراطة بأمن ولاية بجاية من حجز أزيد من 20 قنطار من مادة الشمة المغشوشة.

تفاصيل العملية جاءت عقب ورود معلومات إلى مصالح الشرطة مفادها وجود ورشة سرية لتعليب مادة الشمة بمرأب أحد العمارات الكائنة وسط مدينة خراطة. فور هذا تنقلت عناصر الشرطة إلى عين المكان و بعد تطويق ذات الحي تم مداهمة الورشة. أين تم توقيف شخصين يبلغان من العمر 21 و 58 سنة مع ضبط وحجز كمية من التبغ (الشمة) تقدر بـ 22 كلغ. أغلبها تم تعليبها في أكياس بلاستيكية صغيرة شفافة مهيئة للبيع وعددها 393 كيس صغير الحجم. بالإضافة كذلك إلى ثلاثة آلات للوزن إلكترونية صغيرة الحجم.

وفي إطار التحقيق وبعد تفتيش فيلا مقابلة للمرآب ملك لوالد أحد المشتبه فيهما. تم ضبط وحجز كمية معتبرة من نفس المادة (الشمة المغشوشة) تقدر بـ 2002 كلغ. بالإضافة كذلك إلى 42 كلغ من مادة الرماد و كيس كبير من مادة التبغ على شكل رزم أوراق جافة “نبات” آلة ميكانيكية لخلط مادة الشمة و ميزان إلكتروني كبير الحجم.

وقد تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيه لأجل قضية حيازة مادة التبغ دون سند قانوني. ممارسة نشاط تجاري دون رخصة، تقديم مواد مغشوشة مضرة بصحة الإنسان.

