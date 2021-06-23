بجاية: إلغاء 4 مقاعد للأفالان الأحرار والأرندي يحرزون على 4 مقاعد جدبدة

خلصت نتائج الطعون التي درسها المجلس الدستوري و الخاصة بالدائرة الإنتخابية لولاؤة بجاية الى إلغاء 4 مقاعد نيابية من حصة الأفالان. بعدما تحصل في النتائج الأولية على8 مقاعد كاملة من أصل 9 الحصة النيابية لولاية بجاية.

وحضي الأحرار بي 4 مقاعد منها 3 إصافية و تحصل حزب الأرندي على مقعد واحد بعدما خرج صفر اليدين في النتائج الأولية. لتثبت القائمة الإسمية النهائية لولاية بجاية كالأتي:

حزب الأفلان: مقران حاجي، سامية موالفي. رياض حناش. أنيس ساولي.

القائمة الحرة الأمل و المستقبل 3 مقاعد:

محمد هاني. صغير ساسي. مولود رصوان

القائمة الحرة صوت أحرار الصومام:1

ماسينيسا واي

وأخيرا ضفر حزب التجمع الوطني الديمقراطي الأرندي بمقعد1 تحصل عليه المترشح سماعيل ميرة.