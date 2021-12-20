بجاية: إنتخاب رئيس المجلس الشعبي لبلدية بجاية عن حزب الأفلان

إنتخب أعضاء المجلس الشعبي لبلدية بجاية بالإجماع مرشح الأفلان رضا تيخروبين رئيسا للمجلس الشعبي البلدي لبلدية بجاية والمنتمي لحزب جبهة التحرير الوطني منافسا منتزعا هذا المنصب من منافسه في المقاعد عن الأفافس.

علما أن المجلس يتكون من 23 مقعدا منبثق من الإنتخابات المحلية التي جرت يوم 27 نوفمبر المنقضي.

وبالإعلان عن رئيس المجلس وتنصيبه ينتهي مسلسل االعمل في الكواليس في إنتظار تشكيل لجان العمل والشروع في المهام تنتظر المجلس عدة ملفات للتسوية والتكفل بإنشغالات مواطني بلدبة بجاية