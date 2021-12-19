بجاية.. إنتخاب وتنصيب رئيس المجلس الشعبي الولائي

أنتخب ظهر اليوم الأحد، أعضاء المجلس الشعبي الولائي لبجاية بغالبية ساحقة المنتخب عن حزب جبهة القوى الإشتراكية (الأفافاس) مهني حدادو.

والذي تحصل على 38 صوتا من أصل 43 مجموع مقاعد المجلس الشعبي الولائي.

بعدها أشرف والي الولاية كمال الدين كربوش على تنصيب رئيس المجلس الشعبي الجدبد.

يذكر أن حزب الأفافاس، تحصل في الإنتخابات المحلية الأخيرة على 17 مقعدا بالمجلس الشعبي الولائي و7 مقاعد عادت لحزب الأفالان و 4 مفاعد للأرندي.

فيما تقاسمت قوائم الأحرار باقي مقاعد المجلس المقدرة بي 43 مقعدا.