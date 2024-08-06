بجاية: إنتشال الغريق رقم 11 منذ بداية موسم الإصطياف

إنتشل اليوم الثلاثاء أعوان الحماية المدنية جثة شخص غريق كان مفقودا في البحر و بالضبط، بالشاطئ الصخري غير المحروس المنحدرات ببلدية مالبو دائرة سوق الإثنين.

ويتعلق الأمر بالضحية من جنس ذكر يبلغ من العمر 37 سنة ينحدر من ولاية المسيلة

تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث مستشفى سوق الاثنين. و بذلك ترتفع حصيلة ضحايا الغرق بشواطئ بجاية منذ بداية موسم الإصطياف الى 11 حالة وفاة غرقا ليسجل هذا الصيف زيادة في عدد الغرقى و التدخلات مقارنة بنفس الفترة من الصيف الماضي