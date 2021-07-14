بجاية: إنتشال جثة شاب بساحل ملبو

عثر عصر اليوم الأربعاء على جثة شاب فقد منذ يومين بساحل بلدية ملبو شرق ولاية بجاية. حيث تدخل مجموعة من الشباب لدى مشاهدتهم لجثة تطفو على سطح الماء بشاطيء صخري بملبو.

اين قامو بسحب الجثة و تبين بعدها أنها تعود لشاب يبلغ من العمر, 24 سنة ينحدر من ولاية معسكر جاء في رحلة نزهة الى بجاية. قبل أن يفقد عن الأنظار بشاطيء .صخري غير محروس ببلدية ملبو. هذا وقام أعوان الحماية المدنية بنقل الجثة الى مصلحة حفظ الجثث لمستشفى أوقاس قبل تحويلها الى عائلة الضحية بولاية معسكر