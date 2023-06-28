بجاية: إنتشال جثة شاب غريق بشاطئ سوق الإثنين

إنتشل عناصر الحماية المدنية في ساعة متأخرة من عصر اليوم الأربعاء جثة شاب يبلغ من العمر 16 سنة بعد فقد بشاطئ سوق الإثنين منذ ساعات الصباح التي حل به من اجل السباحة في اليوم الأول من عيد الأضحى.

الغريق ينحدر من ولاية سطيف. وحسب بيان للحماية المدنية فإن الضحية دخل البحر و هو في، راية برتقالية بمعنى الحذر من السباحة.

الضحية هي، الثانية تحصى من الوفيات غرقا بالشاطئ بعد تسجيل وفاة أولى الأسبوع الماضي بساطئ صخري، بساحل بلدية ملبو شرق بجاية