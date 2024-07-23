بجاية: إنتشال جثة عشريني غرق بشاطئ تيشي

إنتشل أعوان الحماية المدنية لولاية بجاية جثة شاب يبلغ من العمر 21 سنة فقد منذ حوالي ثلاث ساعات تلتها عملية البحث عن المفقود على مستوى الشاطئ المحروس بمدينة تيشي الساحلية وضواحيه.

وينحدر الضحية من ولاية برج بوعرريج كان في رحلة سياحية بولاية بجاية.

وبهذا ترتفع حصيلة الغرقى بشواطئ بجاية منذ بداية موسم الإصطياف إلى 9 ضحايا.

وسجلت أغلب الوفيات بشواطئ غير محروسة وعدم إحترام راية منع السباحة أو حتى خارج أوقات عمل أفراد الحماية المدنية.