بجاية: إنتشال جثة غريق بشاطئ صخري ثخلويث بمالبو

تمكن أعوان الحماية المدنية للوحدة الثانوية بسوق الإثنين في ولاية بجاية الساعة منتصف نهار اليوم الإثنين من إنتشال جثة غريق.

وكان الغريق قد فقد منذ ثمان و اربعين ساعة الماضية بشاطئ صخري غير محروس بمنطقة ثخلويث بساحل بلدية مالبو شرق بجاية. و يتعلق الأمر بالضحية يبلغ من العمر 36 سنة ينحدر من بلدية خراطة. ليتم نقل جثمانه الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى سوق الاثنين. و بهذا تبلغ ترتفع حصيلة الوفيات غرقا بشواطئ بجاية منذ بداية موسم الإصطياف الى 4 حالات وفاة.