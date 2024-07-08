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بجاية: إنتشال جثة غريق بشاطئ صخري ثخلويث بمالبو

بقلم رابح. ص
بجاية: إنتشال جثة غريق بشاطئ صخري ثخلويث بمالبو
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تمكن أعوان الحماية المدنية للوحدة الثانوية بسوق الإثنين في ولاية بجاية الساعة منتصف نهار اليوم الإثنين من إنتشال جثة غريق.

وكان الغريق قد فقد منذ ثمان و اربعين ساعة الماضية بشاطئ صخري غير محروس بمنطقة ثخلويث بساحل بلدية مالبو شرق بجاية. و يتعلق الأمر بالضحية يبلغ من العمر 36 سنة ينحدر من بلدية خراطة. ليتم نقل جثمانه الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى سوق الاثنين. و بهذا تبلغ ترتفع حصيلة الوفيات غرقا بشواطئ بجاية منذ بداية موسم الإصطياف الى 4 حالات وفاة.

رابط دائم : https://nhar.tv/VZ0u9
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