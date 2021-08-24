بجاية.. إنتشال جثة غريق بعد أسبوع من البحث بشاطئ ايث مندي

إنتشلت فرقة الغواصين في وقت متأخر من ليلة أمس الاثنين، جثة شاب يبلغ من العمر 21 سنة في شاطئ ثمدا. وكان الضحية قد تعرض في 17 أوت الأخير الى حادث غرق بشاطيء بني كسيلة.

وينحدر الضحية، من بلدية ذراع بن خدة التابعة لولاية تيزي وزو. حيث تم العثور على جثته بشاطيء ثمدا ببلدية افتيسن دائرة بتغزيرت.

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