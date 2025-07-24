بجاية: إنتشال جثة مصطاف غرق بشاطئ الحماديين بتيشي

إنشلت فرقة الغطاسين للحماية المدنية لولاية بجاية جثة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 24 سنة. من الشاطئ المحروس الحماديين ببلدؤة و دائرة تيشي.

وتم تسجيل فقدان مصطاف غرقا بشاطئ الحماديين الضحية ينحدر من ولاية تبسة، إختفى عن الأنظار ساعات صباح هذا اليوم الخميس. بعدما كان البحر هائجا مؤشر بالراية الحمراء يمنع السباحة.

تم تحويل جثة الغريق الى مصلحة حفظ الجثث لمستشفى أوقاس لترتفع حصيلة الوفيات غرقا بشاطئ بجاية منذ بداية موسم الإصطياف الى 06 ضحايا.

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