بجاية.. إنتشال جثتين لغريقين بشاطئي أوقاس وملبو

تم أمس الخميس، انتشال جثة شاب يبلغ من العمر 15 سنة ينحدر من بلدية بني موحلي ولاية سطيف، غرق بشاطئ بلدية ملبو شرق ولاية بجاية.

كما تدخل أعوان الحماية المدنية في نفس اليوم لإنتشال جثة غريق أخر كان قد فقد بشاطيء صخري غير محروس بمحاذاة نفس أوقاس.

وينحدر الضحية من ولاية بسكرة حيث يبلغ من العمر 20 سنة. و بهذا ترتفع حصيلة حوادث الغرق بشواطئ ولاية بجاية الى أكثر من 10 وفيات غرقا منذ بداية موسم الإصطياف أغلبهم غرقوا بشواطيء غير محروسة أو خارج أوقات الحراسة.