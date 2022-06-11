بجاية: إنتشال جثتين وتواصل البحث على 4 مصطافين بشواطىء الولاية

انتشل ظهر اليوم السبت أفراد الحماية المدنية لولاية بجاية جثتين لغريقين بعد أن لفضت بهم أمواج البحر. بكل من شاطىء ملبو و سيدي علي البحر و كانا قد فقدوا منذ يوم أول أمس الجمعة إنطلاقا من الشاطئين المذكورين.

فيما تتواصل عمليات البحث عن اربعة مصطافين أخرين تعرضوا لحوادث الغرق بشواطئ اوقاس. بوخبيفة بالإضافة الى فقدان مصطاف أخر بالشاطئ الصخري ببلدية ملبو. وبهذا تكون ولاية بجاية قد سجلت نهاية الأسبوع و في يوم واحد مجموع 6 غرقى بشواطىء المدن الساحلية الشرقية ينحدرون من الولايات بسكرة البويرة.سطيف.

و لأول مرة يتم تسجيل ببجاية هذه الحصيلة الثقيلة من الغرقى بشواطئها في ظرف يوم واحد. وفي ظرف لم تفتتح فيه الشواطئ بشكل رسمي أمام المصطافين.