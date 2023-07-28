بجاية: إنتشال غريقين من شاطئ ملبو

تدخلت فرق الحماية المدنية صبيحة اليوم الجمعة لأجل انتشال غريقين بعرض شاطئ ثاسيفت المرسى بلدية ملبو دائرة سوق الإثنين ببجاية.

وحسب مصالح الحماية المدنية، فإن الغريقان غرقا في نفس المكان صبيحة أمس الخميس قبل ساعات الحراسة. ويتعلق الأمر يالغريق “ز. عبد الحق 16” سنة ينحدر من ولاية البويرة، انتشل في حدود الساعة 07 سا 27د. والثاني “ع هاني” 27 سنة ينحدر من ولاية مسيلة. انتشل في حدود الساعة 11سا10د. كما تم نقلهما إلى مصلحة حفظ الجثث لمستشفى سوق الإثنين.