بجاية: إنتشال 5 جُثث لمصطافين بعد أربعة أيام من البحث

تمكنت عناصر الحماية المدنية لولاية بجاية اليوم الثلاثاء. وبعد أربعة أيام من البحث من إنتشال خمسة جثث لمصطافين غرقوا يوم الجمعة الماضية بشاطيء ملبو أوقاس و سيدي علي البحر.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن الأمر يتعلق بثلاث مصطافين يبلغون من العمر 16 سنة ينحدرون من ولايات سطيف و البويرة و ضحية اخرى من بلدية خراطة. فيما لاتزال عملية البحث مستمرة من قبل فرقة الغواصين للحماية المدنية على مستوى شاطيء بلدية تيشي في مهمة العثور على شاب غريق فقد منذ خمسة أيام.

هذا و لفضت أمواج البحر بشاطيء ملبو و سيدي علي البحر جثتين لشخصين مجهولي الهوية نقلا الى مصلحة حفظ الجثث لمستشفى عاصمة الولاية.

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انتشل ظهر السبت الفارط أفراد الحماية المدنية لولاية بجاية جثتين لغريقين بعد أن لفضت بهم أمواج البحر. بكل من شاطىء ملبو و سيدي علي البحر. و كانا قد فقدوا منذ يوم أول أمس الجمعة إنطلاقا من الشاطئين المذكورين. فيما تتواصل عمليات البحث عن اربعة مصطافين أخرين تعرضوا لحوادث الغرق بشواطئ اوقاس. بوخبيفة بالإضافة الى فقدان مصطاف أخر بالشاطئ الصخري ببلدية ملبو. وبهذا تكون ولاية بجاية قد سجلت نهاية الأسبوع و في يوم واحد مجموع 6 غرقى بشواطىء المدن الساحلية الشرقية. ينحدرون من الولايات بسكرة البويرة.سطيف. و لأول مرة يتم تسجيل ببجاية هذه الحصيلة الثقيلة من الغرقى بشواطئها في ظرف يوم واحد. وفي ظرف لم تفتتح فيه الشواطئ بشكل رسمي أمام المصطافين.

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