بجاية: إنجاز محطة ثانية لتحلية مياه البحر ببلدية سوق الإثنين

كشف مدير الموارد المائية لولاية بجاية، أن القطاع تدعم بمشروع ثاني لإنجاز محطة تحلية مياه البحر. بقدرة تصفية 300,000 م3/ لليوم على مستوى بلدية سوق الإثنين.

حيث تم إختيار الأرضية بعد دراسة تقنية إجراها مختبر الدراسات البحرية. كما أن هذا المشروع من شأنه تخفيف الضغط الذي يعاني منه المواطن في التزوّد بمياه الشرب وسيحسن من الخدمة.

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