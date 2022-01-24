بجاية: إنفاق 10 مليار سنتيم لترميم الشبكات وانجاز محولات جديدة من شركة SADEG

أجرت مديرية توزيع الكهرباء والغاز لبجاية ما لا يقل عن 1500 عملية صيانة لشبكاتها الكهربائية خلال السنة المنصرمة – 2021 وذلك بهدف منح زبائنها نوعية واستمرارية في الخدمات المتعلقة بالتموين بالطاقة الكهربائية.

علما أن ولاية بجاية تحنوي على شبكة كهربائية طولها 7756 كلم وهي موزعة كالتالي: 2642 كلم من الشبكة ذات التوتر المتوسط، 5113 كلم من الشبكة ذات التوتر المنخفض.

في نفس الستة تعديل واستبدال الأعمدة الكهربائية، صيانة المحولات الكهربائية، إصلاح الخطوط الكهربائية، قطع الأغصان المحاذية للخطوط الكهربائية لما تشكله هذه الأخيرة من تذبذبات في التموين بالطاقة الكهربائية.من جهة ثانية استثمرت شركة SADEG ما لا يقل عن 10 مليارات سنتيم خلال السنة المنقضية صرفت في انجاز 18 محول كهربائي بطول شبكة 31 كلم، انجاز 8 منطلق كهربائي جديد بطول شبكة 10 كلم، إعادة ترميم أكثر من 10 كلم من الشبكة الكهربائية ذات التوتر المنخفض المهترئة.