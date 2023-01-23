بجاية.. إنقاذ 3 شبان على مستوى بحيرة ادكار

تمكنت مصالح الحماية المدنية، اليوم الاثنين، من إنقاذ 3 شبان على مستوى بحيرة أدكار في ولاية بجاية. وحذرت الحماية المدنية، في بيان لها، بأخذ الحيطة والحذر، إثر التلقبات الجوية التي تشهدها العديد من ولايات الوطن، على غرار بجاية.

وكانت النماذج الرقمية للأرصاد الجوية، قد أفادت أن أمطار وثلوج كثيفة مستمرة بالتساقط إلى غاية نهاية شهر جانفي. مع تسجيل لأول مرة انخفاض جد محسوس في درجات الحرارة، أين ستشهد موجة برد شديدة على بعض الولايات.

كما أشارت النماذج، إلى أن تساقط الأمطار مرتقب بداية من يوم غد الأحد إلى الثلاثاء، في المناطق الوسطى والشرقية للبلاد.

وبالمقابل، ستعود الثلوج من جديد إلى المدن الغربية وتستمر الأمطار بالتساقط بكميات معتبرة محليا بين 20 إلى 40 ملم محليا. كما ستستمر الثلوج الكثيفة في التساقط على جل المرتفعات الداخلية وخاصة الوسطى والشرقية. والتي يتراوح علوها ما بين 600 و700 متر بسمك سيتعدى 30 سم.

وكشفت وحدات الدرك الوطني، أن التقلبات الجوية الأخيرة والتساقط الكثيف للثلوج، تسبب في غلق العديد من الطرقات والمحاور عبر الولايات الشمالية للوطن.

أما بخصوص التوقعات طويلة المدى، فحسب خارطة الضغط الجوي من الأحد إلى نهاية الشهر تستمر الأجواء الشتوية إلى 30 جانفي. ويوم 31 من نفس الشهر يعود الاستقرار.

وعن درجات الحرارة خلال الساعات المقبلة، أجواء جد باردة بسبب نزول هواء قطبي بارد دون الصفر في الفترة الصباحية والليلية. فبداية من ظهيرة يوم غد، ستصل الحرارة القصوى إلى 3 درجات على المناطق الشمالية. و-8 درجات في المناطق الداخلية وفي الولايات الجنوبية من 1 إلى 8 درجات في الفترة المسائية.