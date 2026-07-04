بجاية.. إنقاذ 380 شخصا من الغرق بالشواطئ 

تواصل الحماية المدنية لولاية بجاية تجنيد كافة إمكانياتها البشرية ممثلة في أعوان الحماية المدنية والغطاسين وحراس الشواطئ الموسمين، و كذا امكانياتها المادية لضمان سلامة المصطافين، رغم الظروف الجوية والبحرية غير الملائمة.

حيث كانت الراية الحمراء مرفوعة على مستوى جميع الشواطئ المحروسة و المقدرة بـ 35 شاطئ محروس عبر الاقليم الساحلي الولاية ، ما يعني أن السباحة ممنوعة بسبب خطورة حالة البحر.

في، ذات السياق ورغم التحذيرات المتكررة قام أعوان حراسة الشواطى بـ 597 تدخلاً تم من خلالها إنقاذ 380 شخصًا من خطر الغرق الحقيقي حيث تم إسعاف 3 شخصًا بعين المكان و إجلاء 212 شخص نحو المؤسسات الاستشفائية. مع تسجيل ثلاثة حالات وفاة اثنان في منطقة صخرية للسباحة و أخرى خارج اوقات الحراسة.

وهو ما يعكس استمرار بعض المواطنين في تجاهل التعليمات والإرشادات الوقائية. وتبرز هذه الحصيلة حجم المجهودات الكبيرة التي يبذلها أعوان الحماية المدنية، الذين يواصلون أداء واجبهم الإنساني، من خلال التدخلات السريعة وإنقاذ الأرواح، رغم المخاطر الناجمة عن اضطراب البحر وعدم التزام بعض المصطافين بإجراءات السلامة.

كما تدعو مديرية الحماية المدنية لولاية بجاية المصطافين الوافدين إلى الشواطئ إلى عدم المجازفة و السباحة اثناء رفع الراية الحمراء باعتبارها تعني أن السباحة ممنوعة، مع ضرورة احترام تعليمات أعوان الحماية المدنية، حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين، وتجنبا لأي حوادث قد تهدد الأرواح.