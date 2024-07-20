بجاية: إنقاذ 5 أطفال سحبهم التيار البحري بعرض البحر بالزقواط

تدخل أعوان الإنقاذ للحماية المدنية لولاية بجاية بعد نداء إستغاثة لإنقاذ حياة أطفال عالقين بعرض البحر بمنطقة فركوس بساحل الزقواط. أين تم إنقاذ خمسة أطفال كانوا عالقين بمنطقة غير محروسة.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 18سا00د من أجل عملية إنقاذ أطفال كانوا عالقين في البحر. أخدهم تيار المكان برتوس بلدية و دائرة بجاية. حيث تم إنقاذ 05 أطفال تتراوح أعمارهم مابين 6 و 8 سنوات و 11سنة كانوا في حالة صدمة تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.