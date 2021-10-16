بجاية: إنهيار منزل قديم بحي باب اللوز دون خسائر بشرية

وقع ظهر اليوم السبت، إنهيار جزئي لمنزل قديم بالحي العتيق باب اللوز بأعالي مدينة بجاية.

الحادث لحسن الحظ لم يخلف إصابات في صفوف أفراد العائلة، التي تقطن بهذا البيت القديم. وقد تم إجلاء العائلة المتضررة من سقوط منزلها.

ولاتزال العشرات من العائلات القاطنة تحت أسقف بيوت مهترئة تطالب من السلطات المحلية بالإسراع في عملية بترحيلها الى سكنات لائقة.

وذلك تفاديا لحدوث كارثة إنسانية محتملة جراء قدم هياكل المنازل المشيدة بداية القرن الماضي.