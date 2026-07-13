بجاية.. إيداع شخصين متورطين في ترويج المخدرات الحبس بقندوزة 

تمكنت عناصر الأمن الحضري قندوزة التابع لأمن دائرة أقـبو بولاية بجاية من الإطاحة بثلاثة أشخاص تورطوا في قضية الترويج بالمخدرات و تحجز 1057 غ من المخدرات.

تفاصيل العملية جاءت بعـد إستغلال معلومات وردت إلى الأمن الحضري قـندوزة مفادها قيام المكنى ” زاكي ” بترويج المخدرات (كيف معالج) بالقـرب من المؤسـسـتين التعليـميتيـن الكائنتـين بشارع ذبيح الشريف ببلدية أقبو. فـور تـلقي هـذه المعلومات، تم توزيع عناصر الشرطة بالزي المدني بذات الشارع و بعد فترة من الترصد تم توقيف المشتبه فيه و بتفتيش مسكنه الذي تم تحت إشراف السلطات القضائية المختصة تم ضبط و حجز سيجارتين ملفوفتين و شفرتين كيتور و كمية من المخدرات ( كيف معالج ) مقطعة و مهيأة للبيع يقدر وزنها بـ08.97 غ. بالإضافة إلى مبلغ مالي يقدر بـ8800 دج و الذي يعد من عائدات الترويج . و بعد تكثيف التحريات تمكنت الفرقة المحققة من توقيف شخصين آخرين لهما ضلوع قضية الحال.

وبعد تفتيش مسكن أحد المشتبه فيهما و الذي جرى وفقا للإجراءات المعمول بها، تم ضبط 10 صفائح من المخدرات (كيف معالج) يقدر وزنها بـ 1.49 كلغ، أشرطة بلاستيكية، شفرات كيتور و خرطوشيتين من عيار 16 ملم و مبلغ مالي يقدر بـ 122000 دج و الذي يعد من عائدات الترويج..